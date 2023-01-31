Вы захотите использовать их постоянно: пять функций Siri для iPhone, которые вас удивят

Появление в iPhone голосового помощника по имени Siri полностью изменило опыт пользования "яблочными" смартфонами. Для некоторых задач теперь не нужно даже брать гаджеты в руки. Достаточно специальной командой вызвать виртуальную помощницу и попросить ее сделать то, что вам нужно. Но есть ли функции Siri, о которых вы не знаете? Наверняка, есть.

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Издание The Sun собрало пять таких вариантов. Но учтите, что некоторые из этих команд работают только на новейшей операционной системе iOS 16. Чтобы проверить, установлена ли она у вас, воспользуйтесь меню "Настройки", затем выберите вкладку "Основные" и проверьте пункт "Обновление программного обеспечения". И вот что вы можете делать дальше.

Быстро искать электронные письма

Siri может работать с вашим приложением Apple Mail. Поэтому вы можете попросить ее найти все сообщения от конкретного отправителя или отсортировать почту по темам. Для этого скажите: "Найти все электронные письма от Петра" или "Найти электронные письма о пицце". Вводить соответствующий запрос вручную не придется.

Добавлять остановки в свое путешествие, спланированное с помощью Apple Maps

Если вы используете навигацию с помощью Apple Maps, голосовая помощница поможет вам запланировать остановку в пути, куда бы вы ни отправились. Просто скажите: "Привет, Siri, добавь остановку", и скажите, куда вы хотите пойти. А потом она напомнит вам о любимой заправке или кафе, не прерывая общее путешествие. Сначала подсказчик направит вас к месту остановки, затем – к конечному пункту назначения.

Перезагружать iPhone

Теперь эту задачу можно доверить Siri и не рыться самостоятельно в меню "Настройки". Просто скажите ей: "Привет, Siri, перезагрузи мой iPhone". В ответ она переспросит, действительно ли вы хотите перезапустить гаджет, и вам останется только подтвердить свой выбор.

Делиться контентом

Сколько раз в день вы отправляете скриншоты или ссылки по работе или делитесь мемами с друзьями? А сколько раз при этом кликаете на экран? Теперь Siri может делать это для вас. С помощью голосовой команды вы можете поделиться новостью, публикацией в социальной сети, фотографией или даже подкастом. Для этого попросите свою помощницу "поделиться этой страницей с…" и назвать имя из списка контактов.

Особый подарок для фанатов Гарри Поттера в период отключения света

Поклонники Гарри Поттера могут наполнить свой iPhone волшебством с помощью нескольких специальных трюков. Помощницу научили паре заклинаний из вселенной мальчика-волшебника. Например, если вы скажете: "Привет, Siri, Люмос", она включит фонарик. Может это и не магический свет от волшебной палочки, но это очень полезное волшебство, если вы оказались ночью в темном подъезде. Чтобы выключить свет, скажите: "Привет, Siri, Нокс".

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