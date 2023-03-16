Что делать со старым смартфоном: идеи, которые упростят жизнь

После покупки нового смартфона часто возникает вопрос: а куда деть старый? Можно положить его в шкаф, предварительно зарядив до максимального деления, а можно дать гаджету "новую жизнь" и начать его использовать как пульт или навигатор.

Видео дня

Конечно, смартфон, который начал плохо работать, пользы принесет мало. О топ-5 идеях, как использовать старый смартфон с пользой, читайте в материале OBOZREVATEL.

Помощник в авто

Водители могут использовать функционал старого смартфона для облегчения процесса вождения и экономии средств на покупке навигатора. Телефон советуют сбросить до заводских настроек, извлечь из него сим-карту и загрузить соответствующие приложения. Гаджет может работать как навигатор или видеорегистратор.

Музыкальный проигрыватель

Можно сэкономить заряд нового смартфона, слушая музыку и разряжая старый. Просто загрузите любимую музыку на телефон и наслаждайтесь.

Фото и видео

На старом смартфоне можно хранить фото, видео, документы и другие материалы, используя их по необходимости. Гаджет будет как некий дополнительный накопитель или "флешка".

Пульт

Загрузив приложение, можно использовать подержанный смартфон в качестве пульта. Речь не только о телевизоре. Телефон можно использовать как переключатель ко всей смарт-технике в доме.

Дополнительный номер

Можно купить еще одну SIM-карту и использовать старый смартфон в качестве личного телефона для отдельной категории контактов. Или дополнительный рабочий – в зависимости от потребностей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как безопасно почистить смартфон и не повредить его.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.