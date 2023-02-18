Как почистить смартфон от грязи и не влететь на деньги

Смартфоны так крепко заняли свое место в жизни людей, что некоторые не расстаются с ним не только за столом, но и в туалете. Там ваша почта, бесконечные социальные сети, галерея сделанных фото и, конечно, игры. Не удивительно, что в руках некоторых людей смартфон превращается в некое "бактериологическое оружие", поскольку даже мысль о том, что его нужно мыть (а не только протирать экран!), не приходит людям в голову.

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Если вы готовы начистить все труднодоступные места вашего смартфона, OBOZREVATEL расскажет, как это сделать так, чтобы не влететь на деньги.

Очистите чехол смартфона

Ваш любимый модный чехол к смартфону на самом деле может быть столь же грязным, как сиденье унитаза, как показали исследования в Аризонском Университете. Именно так, ученые обнаружили, что среднестатистический мобильный телефон имеет в 10 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.

Вообразили себе это? Теперь быстро вытащили телефон из чехла и отмыли.

К счастью, большого ума здесь не нужно: можете просто смочить его водой и натереть мылом. Вы можете также протереть его дезинфицирующим средством и салфетками. Главное, сделать это тщательно.

Используйте медицинский спирт

Один из лучших способов очистить телефон – использовать чистую салфетку из микрофибры, слегка смоченную в медицинском спирте. Можно использовать и обычные антибактериальные салфетки, которые содержат в себе спирт, но тогда придется потом вычищать телефон от ворсинок.

Не используйте для чистки телефона аммиачные средства, так как они могут повредить экран смартфона.

Если вы не хотите использовать медицинский спирт, приобретите специальные спреи для очистки телефонов, которые безопасные для использования на экранах смартфонов.

Не забывайте про зарядный порт

Если вы замечали, что телефон начал дольше заряжаться или проводные наушники без какой-либо особой причины начали выключаться во время использования, возможно у вас проблема. Но без паники.

Даже те, кто ухаживают за своим телефоном, вымывая и протирая его регулярно, забывают о том, что порт, в который подключается зарядное или наушники, также необходимо чистить.

Для этого можно использовать обычную зубочистку, которая позволит извлечь пыль и грязь, которые там собрались или приобрести баллончик со сжатым воздухом, который поможет выдуть грязь.

Металлические предметы, такие как иглы, хоть и тоньше зубочистки, но использовать их для чистки портов не стоит, поскольку можно повредить контакты.

Используйте зубную щетку

Не удивляйтесь, но динамики, места соединения экрана с корпусом или задней крышки с корпусом также могут собирать пыль и вычистить их будет проще всего с помощью зубной щетки с мягкой щетиной.

Она также идеально подойдет вам, если нужно почистить кнопочный телефон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать при зарядке смартфона.

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