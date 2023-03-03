Что будет с телефоном, если долго его не заряжать: вы будете неприятно удивлены

Покупая новый смартфон, мы часто кладем старый в шкаф, зная, что он еще работает и при необходимости им можно будет пользоваться. Долгое время телефон лежит без дела, а когда действительно возникает необходимость включить его – может постичь неприятная неожиданность.

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Если долго не использовать рабочий смартфон, начнется его глубокая разрядка, в результате которой он никогда больше не включится. Что будет с аккумулятором в таком случае, разбирался OBOZREVATEL.

Можно ли долго не заряжать телефон

Эксперты говорят, что глубокая разрядка современных литий-ионных аккумуляторов может быть не только вредна, но и опасна. Некоторые изготовители оснащают батареи специальной защитой от переразряда. После длительного простоя перед включением телефона убедитесь, что аккумулятор в рабочем состоянии, а батарея не вздулась, увеличившись в размерах. Иногда глубокая разрядка влечет за собой выделение газов – такой смартфон следует срочно нести в сервисный центр.

Возраст гаджета тоже имеет значение. Например, включить телефон, которым не пользовались год, гораздо проще, чем тот, которым не пользовались два года. Если у смартфона уже были проблемы с батареей (частая разрядка, перепады температур, частые циклы зарядки), вероятность того, что аккумулятор стал неисправен и смартфон не сможет включиться, растет в разы.

По словам экспертов, если показатель напряжения у батареи снизится до 3,2 В (при норме 3,6 В), вы вряд ли сможете запустить смартфон после продолжительного простоя.

Как правильно хранить старые смартфоны

Старый телефон следует класть на хранение заряженным. Выберите безопасное место хранения, избегайте перепадов температур. Не оставляйте старый смартфон рядом с легковоспламеняющимися веществами.

Также следует обратить внимание на влажность – не оставляйте смартфон в местах с высоким уровнем влаги.

Периодически проверяйте состояние смартфона и батареи.

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