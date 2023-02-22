Чем фитнес-браслет отличается от смарт-часов: что лучше купить

Чем ближе к весне, тем больше из нас задумываются о том, что неплохо бы увеличить свою физическую активность. Чтобы не лениться, многие в дополнение к абонементу в спортклуб покупают себе умные гаджеты, которые помогают контролировать нагрузку. И здесь возникает вопрос, что выбрать – фитнес-браслет или смарт-часы, и в чем разница между ними.

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Оба устройства имеют встроенные функции слежения за количеством выполненных упражнений и определенными показателями здоровья. OBOZREVATEL рассказывает, как в них разобраться и на чем остановить выбор, чтобы гаджет отвечал вашим потребностям.

Что общего

Многие функции и возможности фитнес-браслета и смарт-часов совпадают. Начинается это от форм-фактора устройств, ведь оба они носятся на запястье, где крепятся при помощи ремешка, и имеют экран, на который выводят данные. Также эти гаджеты для удобства можно связать со смартфоном.

На экраны устройств выводятся время и дата, то есть фактически они могут заменить собой обычные часы. Оба оснащены функцией будильника, таймера и секундомера. С помощью же встроенных датчиков они могут измерять количество шагов, частоту пульса, качество сна, сожженные калории и другие показатели состояния организма.

По функционалу новые модели смарт-часов, как правило, идут впереди, но фитнес-браслеты их быстро догоняют. Так сейчас и те, и другие гаджеты имеют GPS-трекеры и функцию измерения кислорода в крови. А также могут помогать с соблюдением определенного фитнес-режима посредством напоминаний.

В чем отличие

Если двумя словами, то фитнес-браслет – в целом более простое устройство, основная и единственная задача которого помогать с поддержанием физической активности на достаточно высоком уровне. Соответственно, для него не создают необычный дизайн – на переднем плане здесь находится функционал. Также у него маленький экран и очень простая операционная система, которую вряд ли получится улучшить установкой дополнительных программ. Как и удалить из нее то, что вы считаете лишним.

Однако из-за своей простоты фитнес-браслет потребляет меньше энергии и потому долго держит заряд. Также это влияет на его цену – это недорогой гаджет. При этом он водонепроницаем и его можно не снимать вообще.

И наоборот – смарт-часы создают так, чтобы они были броским аксессуаром, поэтому разрабатывают для них стильный дизайн. Иногда даже с аналоговым циферблатом, как у традиционного наручного хронометра. Соответственно такое устройство имеет достаточно большой экран.

Также такие часы оборудованы довольно сложной операционкой, поддерживающей установку необходимых пользователю приложений. Более продвинутые модели способны работать с eSIM, а иногда даже и физической SIM-картой, могут не только отвечать на сообщения, но и принимать звонки. Некоторые имеют внутреннее хранилище данных, поэтому могут независимо от смартфона воспроизводить музыку.

Это влияет на цену и автономность устройства. Некоторые смарт-часы по стоимости уже сравнялись с бюджетными смартфонами. А большой экран и значительное количество функций способны разрядить батарею гаджета всего за один день.

Как выбрать гаджет под свои нужды

Если перед вами стоит только задача контроля собственной активности, то переплачивать за смарт-часы нет смысла. Все необходимые замеры выполнит фитнес-браслет. К тому же, благодаря минималистичному дизайну он подойдет под любой наряд.

Тем же, кто по тем или иным причинам ищет практически полноценную замену смартфону или хочет приобрести броский аксессуар, лучше обратить внимание на смарт-часы. Новейшие модели по функционалу могут посоревноваться с современными телефонами и при этом их не нужно все время держать в руках.

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