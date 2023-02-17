Как выбрать повербанк: характеристики, на которые следует обратить внимание

Повербанк в условиях войны и отключений света стал подлинной необходимостью. Он поможет продлить заряд смартфона или ноутбука, когда зарядить их от сети нет возможности.

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Выбирая повербанк важно обратить внимание на емкость, размер, вес и некоторые другие технические характеристики устройства. OBOZREVATEL собрал лучшие советы по выбору повербанка.

Какой должна быть емкость

Емкость повербанка должна быть достаточной, чтобы зарядить гаджет. Она измеряется в миллиампер-часах. Эксперты говорят, что следует учитывать расход энергии при преобразовании, ведь она теряется даже в зарядном кабеле, которым ваше устройство подключено к повербанку.

К примеру, на повербанке написано 10000 мАч. Это значит, что в течение часа, имея определенное напряжение, аккумулятор подаёт ток силой 10000 миллиампер. Но есть нюанс: большинство батарей в павербанках имеют выходное напряжение 3,7 В, а USB требуется 5 В. Таким образом, в повербанке проходит процесс преобразования напряжения.

Существует важное правило – к емкости повербанка следует прибавлять 50% запаса. Другими словами – если нужно зарядить 5000 мАч, следует выбрать повербанк на 15000 мАч.

И не забывайте, что повербанк со временем саморазряжается, а в холодных или слишком жарких условиях это происходит быстрее.

Вопрос размера и веса

Чем больше емкость – тем больше вес. Обратите внимание, что повербанк на 20000 мАч будет весить больше, так что вряд ли вы сможете носить его с собой каждый день. Для таких целей более подойдут карманные модели до 10000 мАч.

Относительно внешнего вида – здесь все зависит от пожеланий. Закругленные края позволят удобно держать повербанк в руке, а квадратные модели легче поставить. На повербанке должны быть светодиодные индикаторы, которые покажут, сколько осталось примерно заряда.

Разъем зарядки

В спецификациях входы для зарядки обозначаются как IN. Здесь все просто – подберите модель с разъемом, соответствующим вашему гаджету.

По словам экспертов, разъем USB C будет поддерживать большую мощность, чем micro USB или Lightning.

Емкость павербанка коррелируется со временем, необходимым для зарядки девайса. Среднее устройство будет заряжаться через 2-3 часа, но более мощным моделям требуется 8-10 часов.

Скорость зарядки

Выходная мощность повербанка определяется скоростью зарядки. Выходную мощность считают по формуле: напряжение умножить в силу тока.

Среднее напряжение у повербанков – 5 В. Исходный ток измеряют в амперах, он составляет 2 А, но некоторые повербанки имеют максимальную мощность 2,4 А. Это значит, что они будут заряжать гаджеты быстрее. Не выбирайте повербанки с выходным током 1 А, они слишком долго будут заряжаться.

Зарядка ноутбуков

Для зарядки ноутбука следует выбрать повербанк с большой выходной мощностью, которая должна быть равной мощности аккумулятора ноутбука.

Проверьте, чтобы и ноутбук и повербанк поддерживали Power Delivery.

Есть повербанки, которые поддерживают сквозную или беспроводную зарядку. Последняя работает, если и гаджет будет поддерживать возможность беспроводного питания. Недостатком будет медленная скорость зарядки.

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