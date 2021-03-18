Apple запатентовала "умную обувь" для виртуальной реальности
Компания Apple запатентовала "умную обувь", которая дает тактильную обратную связь к ногам игрока, который использует VR-гарнитуру.
Как пишет Daily Mail, "яблочная" корпорация работает над собственной гарнитурой виртуальной реальности, и новый патент предполагает, что она будет работать в паре с другими устройствами, включая умную обувь.
Изображение в патенте напоминает носок или обувь, которые с помощью электромагнитов посылают различные ощущения, такие как тепло или холод.
"Тактильные выходные компоненты могут включать пьезоэлектрические компоненты, электроактивные полимерные компоненты, электромагнитные приводы и другие тактильные выходные компоненты", – говорится в патенте.
В документе предполагается, что сила ног пользователя активирует функцию тактильной обратной связи, чтобы дать волю ощущениям "отдыха или скольжения по плиточной поверхности или другой поверхности с неровностями".
Выход VR-устройства предположительно запланирован на 2022 год. Гарнитура будет оснащена новым процессором Mac M1. Ориентированная цена тысяча долларов.
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