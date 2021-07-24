Apple выпустит iPhone с рекордным объемом памяти: названа дата

Компания Apple покажет новый iPhone на третьей неделе сентября. Одна из версий "яблочного" смартфона получит модификацию в 1 терабайт постоянной памяти.

Об этом пишут аналитики компании Wedbush. По их данным, если новый iPhone официально представят 14 сентября, фактический старт продаж начнется уже 24 числа.

Отмечается, что емкость внутреннего хранилища на 1 Тб получат только флагманские и самые дорогие версии iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Также смартфон получит технологию лидар (лазерный дальномер).

Эксперты считают, что новое поколение "айфонов" превысит по продажам текущие устройства. Так, цепочка поставок рассчитана на производство 90–100 миллионов смартфонов в 2021 году по сравнению с произведенными 80 миллионами iPhone 12 в 2020 году.

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Добавим, что сейчас в мире уже есть смартфоны со встроенной внутренней памятью в 1 Тб. Помимо различных китайских производителей, это Samsung Galaxy S10 Plus и ASUS ROG Phone 2. Отметим, что многие современные устройства при наличии карты памяти можно расшить до такого объема памяти.

Ранее OBOZREVATEL писал, что собраны все слухи о новом iPhone 13. Также инсайдеры сообщали, что iPhone 13 может получить новый дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, сохранив прежний дизайн устройства. Также новый флагман от Apple будет оформлен в металлическом корпусе.

По слухам в сети iPhone 13 будет оснащен четырьмя камерами. Например, ожидается широкоугольный объектив на 64 мегапикселя с 1-кратным оптическим и 6-кратным цифровым увеличением.

Еще Apple запатентовала технологию, которая коснется основной камеры iPhone. Согласно патенту, будет улучшен телеобъектив, что будет делать фото с большего расстояния без потери качества.