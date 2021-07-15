Apple готовит изменения для iPhone: что нового

Компания Apple запатентовала технологию, которая коснется основной камеры iPhone. Согласно патенту, будет улучшен телеобъектив, что будет делать фото с большего расстояния без потери качества.

Как сообщает Рhonearena, новую камеру оснастят телеобъективом с перископом, что даст возможность делать снимки с 10-кратным оптическим зумом или выше.

"Призмы образуют "сложенную" оптическую ось для камеры, например, для уменьшения Z‑высоты камеры. Система линз включает набор линз, включающий в себя один или несколько преломляющих элементов линз, установленных в оправе объектива, и упор диафрагмы, расположенный на или перед первым элементом линзы", – говорится в патентной документации.

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На изображении патента показано, что принцип работы новой камеры заключается в применении двух зеркальных призм и системы линз между ними. Согласно патенту, свет будет отражаться от первого зеркала, проходить через линзы, а затем отбиваться от второго зеркала и попадать прямо на матрицу.

Благодаря такой технологии в Apple намерены увеличить фокусное расстояние, разместив объектив параллельно корпусу, а не перпендикулярно ему. Такое расположение позволит не увеличить толщину iPhone.

Камера может появиться уже на "яблочных" смартфонах в 2022 году.

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