Apple презентовала MacBook Pro нового поколения и новые AirPods. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Технологии
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Apple презентовала MacBook Pro нового поколения и новые AirPods. Фото

Американская компания Apple презентовала новый ноутбук MacBook Pro. Также были представлены новые наушники AirPods 3.

Помимо гаджетов были показаны два новых чипа M1 PRO и M1 Max. Онлайн-трансляция велась на YouTube-канале Apple.

Ноутбук MacBook Pro показали в двух вариантах – размер экрана 14 или 16 дюймов. Компьютеры оснастили новыми чипами M1 PRO и M1 Max. Также можно установить до 64 Гб оперативной памяти.

Ноутбук MacBook Pro
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На корпусе разместили разъемы HDMI, Type-C с Thunderbolt, слот для SD карт, MagSafe и 3,5 мм разъем для наушников. У нового MacBook Pro также есть FaceID. Цена начинается от 1999 долларов и 2499 долл за старшую версию ноутбука.

Apple показала ноутбук MacBook Pro
MacBook Pro представлен в двух версиях

Кроме того, Apple показала новые наушники AirPods 3, которые похожи на AirPods Pro, но без резиновых насадок. Цена новинки 179 долларов.

AirPods 3

Еще "яблочная" компания презентовала подписку на Apple Music под названием Voice, которая может управляться голосом ассистентом Siri. Цена подписки – 4,99 долларов.

Техническая часть MacBook Pro
Процессор M1 Max
Процессор M1 PRO

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября состоялась презентация Apple, где был показан новый iPhone 13. Всего представили четыре модели "яблочного" смартфона: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Цены на новый iPhone 13 в Украине предположительно будут начинаться от 28 тысяч гривен.

По данным СМИ, Apple выпустит следующий iPhone 14, который будет иметь совершенно новый дизайн. Этому поспособствует обостренная конкуренция с другими производителями смартфонов.

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