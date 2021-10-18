Apple презентовала MacBook Pro нового поколения и новые AirPods. Фото

Американская компания Apple презентовала новый ноутбук MacBook Pro. Также были представлены новые наушники AirPods 3.

Помимо гаджетов были показаны два новых чипа M1 PRO и M1 Max. Онлайн-трансляция велась на YouTube-канале Apple.

Ноутбук MacBook Pro показали в двух вариантах – размер экрана 14 или 16 дюймов. Компьютеры оснастили новыми чипами M1 PRO и M1 Max. Также можно установить до 64 Гб оперативной памяти.

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На корпусе разместили разъемы HDMI, Type-C с Thunderbolt, слот для SD карт, MagSafe и 3,5 мм разъем для наушников. У нового MacBook Pro также есть FaceID. Цена начинается от 1999 долларов и 2499 долл за старшую версию ноутбука.

Кроме того, Apple показала новые наушники AirPods 3, которые похожи на AirPods Pro, но без резиновых насадок. Цена новинки 179 долларов.

Еще "яблочная" компания презентовала подписку на Apple Music под названием Voice, которая может управляться голосом ассистентом Siri. Цена подписки – 4,99 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября состоялась презентация Apple, где был показан новый iPhone 13. Всего представили четыре модели "яблочного" смартфона: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Цены на новый iPhone 13 в Украине предположительно будут начинаться от 28 тысяч гривен.

По данным СМИ, Apple выпустит следующий iPhone 14, который будет иметь совершенно новый дизайн. Этому поспособствует обостренная конкуренция с другими производителями смартфонов.