Apple показала патент складного безрамочного iPhone

Компания Apple запатентовала смартфон, который получил сгибаемый корпус с безрамочным экраном.

В патенте обозначено, что смартфон может складываться дисплеем наружу. В устройстве описывается шарнир, благодаря которому гаджет может изгибаться сразу в нескольких местах.

При этом его основная особенность – многофункциональные сенсорные датчики, включая регулировку громкости и Touch ID. Сенсоры позволяют сделать смартфон с безрамочным экраном.

Также в патенте сделан акцент на свойствах и возможностях сгибаемого фрагмента экрана. В самом уязвимом месте дисплея Apple намерена применить стекло или другой прозрачный материал, который будет обеспечивать одновременно высокое качество изображения, точность распознавания касаний и долговечность.

При этом на корпусе устройства останутся физические разъемы. Возможная дата выпуска, технические характеристики такого смартфона остаются неизвестными.

Как сообщал OBOZREVATEL: