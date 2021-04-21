Apple показала патент складного безрамочного iPhone
Компания Apple запатентовала смартфон, который получил сгибаемый корпус с безрамочным экраном.
В патенте обозначено, что смартфон может складываться дисплеем наружу. В устройстве описывается шарнир, благодаря которому гаджет может изгибаться сразу в нескольких местах.
При этом его основная особенность – многофункциональные сенсорные датчики, включая регулировку громкости и Touch ID. Сенсоры позволяют сделать смартфон с безрамочным экраном.
Также в патенте сделан акцент на свойствах и возможностях сгибаемого фрагмента экрана. В самом уязвимом месте дисплея Apple намерена применить стекло или другой прозрачный материал, который будет обеспечивать одновременно высокое качество изображения, точность распознавания касаний и долговечность.
При этом на корпусе устройства останутся физические разъемы. Возможная дата выпуска, технические характеристики такого смартфона остаются неизвестными.
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