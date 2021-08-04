Apple может оснастить новые iPhone более крупными батареями: появились подробности

Компания Apple намерена расширять использование технологии Integrated Passive Device (IPD), которую ранее запатентовала. С ее помощью можно изготавливать более тонкие периферийные чипы с более высокой производительностью.

Об этом сообщает издание 9to5Mac. Меньшая толщина чипов позволит в свою очередь увеличить размер батареи в iPhone и других устройствах без ущерба для их габаритов.

IPD может стать частью технологии компании TSMC для производства 3-нм процессоров. Такие чипсеты ожидаются в iPhone, iPad и MacBook в 2023 году.

Пока нельзя быть уверенным, что Apple воспользуется преимуществами компактных микросхем именно ради увеличения батарей. Вместо этого компания может сделать выбор в пользу дизайна, и устройства просто станут еще тоньше.

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