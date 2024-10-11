Выиграйте флаг и саблю от олимпийских чемпионок Харлан, Бакастовой, Комащук и Кравацкой

9 октября Leleka Foundation/БФ Аист-Украина при поддержке мультиспортивной платформы XSPORT запустил розыгрыш уникального лота: флага с автографами олимпийских чемпионок по фехтованию – Ольги Харлан, Юлии Бакастовой, Алины Комащук и Елены Кравацкой, а также шабли в Париже.

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Это настоящий символ воли к победе, памятная вещь, которая может стать семейной реликвией или особым украшением офиса. Все вырученные средства пойдут на покупку специальных тактических рюкзаков для боевых медиков Сил Обороны.

Розыгрыш проводится в сообществе благотворителей в Фейсбуке – по этой ссылке.