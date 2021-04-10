Усик показал себя в кардинально новом виде: спортивные итоги 9 апреля

Максим Иншаков Спорт 09:21, 10.04.2021 Обновлено: 09:27, 10.04.2021

Знаменитый украинский супертяж Александр Усик кардинально сменил имидж и показал себя в новом виде, а Владимир Кличко ответил на вопрос о Путине.

Кроме того, боксершу из-за откровенного наряда на взвешивании обвинили в неуважении к спорту.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 9 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик кардинально сменил имидж. Фото и видео

Боксершу из-за откровенного наряда на взвешивании обвинили в неуважении к спорту. Фотофакт

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Владимир Кличко ответил на вопрос о Путине

Владимир Кличко объяснил, почему Украина победит в войне с Россией

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