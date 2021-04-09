Бой Усик – Джойс будет худшим среди тех, которые видела публика, – отец Фьюри

Отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри считает, что поединок за временный пояс WBO между Александром Усиком и Джо Джойсом получится очень скучным.

По мнению Джона, украинский боксер будет убегать от соперника на протяжении всех 12 раундов и не сможет достойно ответить британцу. Он считает Джойса одним из лучших супертяжей в мире.

"Бой Усик – Джойс, скорее всего, будет худшим среди тех, которые когда-либо видела публика. Как может человек, который ранее выступал в крузервейте, победить такого танка, как Джо? Каким образом, кроме беготни по рингу и выбрасыванию джебов, Александр будет пытаться его победить? В чем смысл драться с Джойсом, если Усик будет бегать по рингу, как кролик, и вызывать ужасную скуку у зрителей? Джо доставит проблемы любому, даже Тайсону. Если бы у моего сына не было такой техники и подвижности, мы бы избегали боя с Джойсом. Я считаю его одним из лучших супертяжей мира", – поделился своим мнением Джон Фьюри в интервью на YouTube-канале Boxing Social.

Напомним, что дата и место проведения боя между украинцем и британцем еще не утверждены. Стороны еще не пришли к соглашению в вопросе гонораров.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший соперник Усика Майкл Хантер заявил, что никто из топовых супертяжей не будет уважать нашего соотечественника.