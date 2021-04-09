Усик кардинально сменил имидж. Фото и видео

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) кардинально сменил прическу в одном из киевских барбершопов, срезав свои длинные волосы.

На официальной странице m15barbershop в Instagram появились фотографии обновленного внешнего вида нашего знаменитого соотечественника, а также видео самого процесса стрижки.

Отметим, что Усик сменил имидж накануне второго боксерского шоу своей промоутерской компании USYK17, которое состоится в субботу, 10 апреля. В рамках Ultimate Boxing Night пройдут рейтинговые поединки, участие в которых примут спортсмены из Украины, Великобритании, Беларуси и Венгрии.

Для справки:

Барбершопы – мужские парикмахерские, клиенты которых могут заказать не только стрижку, а и привести в порядок свои усы или бороду. Мастера в этих заведениях не только стригут, а и подбирают и рекомендуют своим клиентам наиболее подходящий, по их мнению, образ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Усика эвакуировали автомобиль за неправильную парковку в Киеве. Александр заявил, что не видел рядом запрещающих знаков, и признался, что ему пришлось оплатить три штрафа.