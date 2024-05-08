Повторяла маршрут Колумба: история и традиции эстафеты Олимпийского огня и что приготовил Париж

Сегодня начинается трехмесячное путешествие по Олимпийскому огню по Франции. Церемония, которая должна показать величие этого государства, идеи спорта и богатства природы, охватит всю территорию от Марселя до Парижа и даже пересечет океан. OBOZ.UA рассказывает о новых деталях старинной традиции.

История традиции

Первые Новые Олимпийские Игры состоялись в 1896 году, но огонь появился на них только в 1928-м. Издавна его получают в Афинах - на родине самих Игр - и затем доставляют к месту соревнований. Дважды было проведено всемирное путешествие. В 2004 году Олимпийский огонь путешествовал по всем континентам перед ОИ в Греции и в 2008-м перед Играми в Китае.

Сами организаторы говорят, что это дань древнегреческим традициям. После почти двух недель по современной Греции и доставки Средиземным морем, продолжавшейся несколько дней под парусом судна "Белем", сегодня огонь прибыл в Марсель. Далее он отправится в турне по всей Франции и завершит его в Париже в конце июля, прямо в день начала новых соревнований.

В месте проведения огонь зажигает лучший атлет страны-хозяйки, в Токио в 2021 это была теннисистка Наоми Осака. В Лондоне 12 лет назад вообще пригласили семерых юных спортсменов. В последнее время организаторы Игр все больше отходят от канонов, пытаясь сделать свои соревнования самыми зрелищными. Как будет в Париже пока неизвестно.

В этом году огонь пришлось получать современными технологиями

Традиционно олимпийский огонь получали от солнца с помощью параболического зеркала. Но 16 апреля, во время проведения официальной церемонии, в Афинах было облачно, поэтому организаторы воспользовались помощью технологий – лампадку зажгли заранее во время репетиции.

Главная задача – показать историю Франции и ее природу

Эстафета хочет привлечь внимание всего мира к невероятным французским ландшафтам. Огонь побывает на пике Канигу, в региональном парке Вердон, на островах Иль-о-Муан и долине Шамони-Монблан. Почтят и те места, которые стали символом Франции: виноградники, гастрономические регионы, Виадук Мийо, Музей комиксов и художественный музей Лувр.

Отдельное внимание – определяющим историческим местам. Огонь побывает в пещере Ласко, средневековом городе Каркасони, Версальском дворце. Эстафета посетит остров Мон-Сен-Мишель, всемирно известный своими масштабными отливами. Пройдут также и места памяти - мемориал в Вердене и пляж на месте высадки союзников в Нормандии.

Огонь также пересечет океаны, этот этап назвали "Эстафета океанов". В середине июня на корабле доберутся до Французской Гвианы в Латинской Америке, это 7 тысяч километров от Парижа. Там его выставят в Гвианском космическом центре - символе достижений Франции и всей Европы в аэрокосмической отрасли. Кроме того, маршрут будет проходить через заморские территории Гваделупа, Мартиника, Французская Полинезия и Новая Каледония и даже побывает на территориях Реюньон в Индийском океане.

Олимпийский огонь должен привлечь внимание к спорту

Будет и отдельная дистанция – "Эстафета предшественников". Ее задача – показать, какое место занимает спорт в сердцах французов. Причем от любительского до профессионального спорта. Маршрут прокладывали так, чтобы он охватил главные арены Франции и места массовых занятий спортом. Это побережье Биаррица (священное место серферов), вершина Мон-Ванта, которую все знают по велогонке Тур-де-Франс. Заедут в гости и к самым известным спортивным объектам, среди которых - марсельский "Велодром" или "Жоффруа Гишар" в Сент-Этьене, теннисные корты "Ролан Гаррос", Центр водных видов спорта в Сен-Дени. Словом, где только не побывает огонь, прежде чем добраться до места проведения - Парижа.

В традицию всегда стараются добавить что-нибудь новое

Организаторов уже не устраивает просто зажечь огонь, им хочется сделать этот этап особенным. Например, в 1952-м огонь зажигали за Полярным кругом, где солнце никогда не садилось летом (по традиции должны было использовать именно лучи солнца в Афинах). На играх 68-го эстафета в Мексику повторяла маршрут Колумба, а в 1976-м зажигание провели через спутник – сигнал из Афин в Оттаву передали на лазер, а тот на лампадку. Во время ОИ-2000 в Сиднее огонь даже несколько минут находился под водой! Из-за этого церемония подвергается критике, потому что эстафета окружена огромным количеством коммерции. Многие исследователи истории Игр указывают, что вместо дани традициям она больше направлена на рекламу.

Случались моменты, когда церемония шла не по плану и огонь приходилось зажигать заново. Хоть лампадки и созданы так, чтобы постоянно поддерживать горение в тяжелых условиях, стихия брала свое: в том же 1976-м дождь оказался сильнее традиций, залив пламя. Местный чиновник, чтобы быстро преодолеть неприятную ситуацию, воспользовался обыкновенной зажигалкой. Но не волнуйтесь – организаторы так же быстро вернули официальный огонь, лампадку зажгли от резервных источников, которые всегда возят рядом.

В этом году будет огромная дистанция – без всемирного турне, но по факту Огонь преодолеет десятки тысяч километров по всей планете. Специальная лампадка побывает в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах, будет передвигаться по земле, воде и воздуху. Она охватит почти всю территорию Франции и ее заморские владения.

Завершится церемония 26 июля в Париже, в день официального открытия Олимпиады-2024. К тому времени некоторые соревнования будут играть уже несколько дней (гандбол, регби и футбол). Тогда начнутся две недели международного спортивного форума, где примут участие и многочисленные украинские атлеты.