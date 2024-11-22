Знаменитая олимпийская чемпионка из Львова, обожающая Россию и Путина, объяснила внезапное завершение карьеры

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина призналась, что приняла решение завершить карьеру из-за потери мотивации. 38-летняя уроженка Львова отметила, что у нее уже давно изменились жизненные приоритеты, а выступления на профессиональном корте в них не вписываются.

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Об этом Веснина, которая выступала за Россию, заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Трехкратная победительница турниров серии Большого шлема в парном разряде добавила, что сейчас намерена сфокусироваться на работе с юными теннисистами.

"Могла бы еще поиграть, но для этого надо было сильно себя мотивировать, а этого уже нет. Выходить же и отбывать номер не для меня. Плюс сменились приоритеты в жизни. Сейчас уже кажется невозможным путешествовать по миру, учитывая график тура. Плюс семья, дети, теннисная академия, с которой связываю свое будущее", – сказала Веснина.

Отметим, что спортсменка никак не комментировала агрессию РФ в отношении Украины и города, где она родилась. После полномасштабного вторжения 24 февраля Веснина обвинила Facebook и Insatgram в "разжигании ненависти к российским гражданам".

Кроме того, в 2017 году Елена поздравляла с днем рождения российского диктатора Владимира Путина. Российская теннисистка опубликовала в соцсети Х, ранее известной как Twitter, совместное фото с главарем Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2021 году Веснина стала жертвой ограбления. Тогда еще 33-летняя спортсменка лишилась олимпийских медалей: "серебра" Токио-2020 в миксте и "золота" Рио-2016 в парном разряде.

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