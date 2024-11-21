Олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в миксте с Асланом Карацевым; победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде Елена Веснина завершила карьеру. Имя 38-летней уроженки Львова появилось в списке игроков, завершивших карьеру, на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

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В этом сезоне Веснина вернулась в тур после двух с половиной лет перерыва и провела шесть парных турниров. Ее последним матчем стал первый круг Олимпиады.

"У меня есть новости. Первое: я вновь приму участие в турнире "Трофеи Северной Пальмиры". Второе: в рамках Матча легенд состоится матч, который завершит мою карьеру", — приводит слова Весниной телеграм-канал "Трофеи Северной Пальмиры".

В 2017 году Елена поздравляла с днем рождения российского диктатора Владимиру Путину. Российская теннисистка опубликовала в соцсети Х (тогда еще Twitter) совместное фото с главарем Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2021 году Веснина стала жертвой ограбления. Тогда еще 33-летняя спортсменка лишилась олимпийских медалей: "серебра" Токио-2020 в миксте и "золота" Рио-2016 в парном разряде.

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