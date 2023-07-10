Стадион в Лондоне устроил овации Свитолине на Wimbledon. Элина расплакалась. Видео

Четвертая ракетка Украины Элиной Свитолиной (№76 WTA) не смогла сдержать эмоций после победы над Викторией Азаренко (№20 WTA) из Беларуси. 28-летняя теннисистка расплакалась, когда выиграла матч.

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Второй раз слезы на глазах одесситки появились во время интервью. Элина десяток секунд пыталась совладать с собой, комментируя выход в 1/4 финала Wimbledon.

Стоит отметить, что Свитолина не смогла дать сразу флеш-интервью, так как заполненные трибуны стадиона в Лондоне устроили нашей соотечественнице настоящие овации.

В то же время Виктория Азаренко была освистана болельщиками. После победы Элина отказалась подавать руку оппонентке, а уходя со стадиона 33-летняя минчанка вместо благодарности за игру, от любителей тенниса на трибунах получила свист и гул. В ответ Азаренко скорчила гримасу фанатам и показала скрещенные руки.

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