"Я счастлива". 2-я ракетка мира из Белоруси не переживает из-за войны в Украине, заявив, что "мы просто спортсмены"

Вторая ракетка мира Арина Соболенко дала большое интервью американским СМИ, где коснулась темы войны в Украине, отношения к ней украинских спортсменов, а также ситуацией с отстранением российских и белорусских атлетов. Любимая теннисистка Александра Лукашенко призналась, что за год войны ничего не поменялось, и все те, кто ненавидел ее и остальных белорусов раньше, также ненавидят ее.

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25-летняя уроженка Минска счастлива, что Женская теннисная ассоциация (WTA) позволила ей участвовать в соревнованиях. Спортсменка старается меньше думать о ситуации в мире.

"У меня единственное изменение заключается в том, что я стала больше концентрироваться на себе. Я понимаю, что ничего плохого не сделала Украине, и это не моя вина, не вина российских и белорусских спортсменов. Мы просто спортсмены, которые просто занимаются спортом. Это единственное, что помогает мне быть сосредоточенной и просто играть в теннис", – цитирует Соболенко tennis-infinity.com.

Теннисистка не понимает, почему от нее ждут каких-то антивоенных действий, и не думает, что отношения к ней со стороны украинцев изменится.

"Что я могу изменить? Это война. Не может быть так, чтобы вчера нас ненавидели, сегодня они нас любят, нет. Так не бывает. К сожалению, мы никак не контролируем эту ситуацию. Хуже всего, что от нас чего-то ждут, а мы ничего не можем сделать. В этом вся беда нашего положения", - подытожила Соболенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соболенко, которая в 2020 года подписала письмо в поддержку режима Александра Лукашенко, цинично высказалась о войне в Украине.

Ранее российская теннисистка призналась, как к ней относятся "90% украинских игроков"

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