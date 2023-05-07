'Мы же люди'. Российская теннисистка призналась, как к ней относятся '90% украинских игроков'

Известная российская теннисистка Людмила Самсонова призналась, что 90% украинских игроков с ней не здороваются. 24-летняя уроженка мурманской области с шестнадцати до восемнадцати лет играла за Италию.

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По словам 16-й ракетки мира она сама в свое время испытывала на себе давление поэтому ее не смущает такое отношение украинцев.

"Это понятно, потому что их страну бомбят. Но я считаю, что спорт и политику нужно разделять. В конце концов, мы же люди и просто занимаемся спотом. Тем более, что я и многие другие российские теннисисты не живут в России", – цитирует спортсменку sportface.it.

Самсонова заявила, что ставит себя на место украинских теннисистов и понимает, как им может быть сложно.

"Мы пытались использовать теннис для объединения, в то время мы много чего предлагали WTA и ATP, и все предложения были отклонены. Вокруг много ненависти, но я их не виню", – подытожила 3-я ракетка России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля Элина Свитолина (№1088 в рейтинге WTA) после поражения от белоруски Александры Саснович (№47 WTA) отказалась пожимать ей руку и поздравлять с победой.

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