'Я бы так не поступала': вторая ракетка Беларуси раскритиковала украинок, о которых ей 'надоело говорить'

Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко призналась, что ей надоело обсуждать отказ украинских спортсменок пожимать руку представительницам страг-агрессоров. Бывшая лучшая теннисистка мира при этом не разделяет позиции наших соотечественниц, которые таким образом напоминают о том, что война все еще продолжает.

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Об этом Азаренко заявила на пресс-конференции перед стартом престижного турнира в Монреале с призовым фондом в 2,8 миллионов долларов, пишет портал "Большой теннис Украины". 34-летняя беларуская атлетка при этом поддержала решение Женской теннисной ассоциации (WTA) объявлять для зрителей перед матчами между украинцами и представителями России и Беларуси о том, что после поединков не будет традиционных рукопожатий.

"Так надоело об этом говорить. Поэтому я надеюсь, что, может быть, наконец-то будет сделано заявление о том, что достаточно об этом говорить. Мне кажется, что это очень четкий месседж – это личный выбор украинских спортсменов. Это не является стандартной практикой. Я бы так не поступала, но я не в том положении, чтобы судить. Я уважаю чье-то решение, но это не... Да, я не думаю, что это стандартная практика в спорте. И, как я уже неоднократно говорила, я буду уважать и принимать выбор другого игрока", – сказала Азаренко.

Недавно в Вашингтоне беларуска проиграла первой ракетке Украины Элине Свитолиной и показал необычный жест в адрес нашей теннисистки. При этом на Wimbledon-2023 соперницы так же встречались, а после поединка Азаренко пришла на пресс-конференцию в черных очках, пряча глаза от журналистов после того, как ее освистали болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, одну из российских теннисисток задержали в аэропорту Праги и отказали во въезде в страну на международный турнир.

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