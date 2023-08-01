Свитолина в сумасшедшем матче обыграла вторую ракетку Беларуси и отказалась пожимать ей руку. Видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина феерически стартовала на турнире в Вашингтоне с призовым фондом в 780 тысяч долларов. Наша соотечественница в первом круге соревнований в сумасшедшем матче победила беларуску Викторию Азаренко, которой после игры отказалась пожимать руку, – 7:6, 6:4.

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Поединок продлился 1 час 47 минут, а его главной особенностью стало невероятное количество брейкпоинтов. На двоих девушки 17 раз забирали очко на чужой подачи, устроив настоящие качели.

Украинка четырежды подала навылет, реализовала 9 из 11 брейкпоинтов и записала в свой пассив пять двойных ошибок. Для Свитолиной это вторая подряд победа над Азаренко, а до этого Элина проиграла спортсменке из Беларуси все пять матчей.

После завершения матча украинка отказалась пожимать руку сопернице из страны-агрессорки. Виктория в ответ показала большой палец нашей теннисистке и отправилась поблагодарить рефери на вышке.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Свитолина сразится с лучшей теннисисткой России Дарьей Касаткиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, одну из российских теннисисток задержали в аэропорту Праги и отказали во въезде в страну на международный турнир.

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