Знаменитую российскую теннисистку, приехавшую на турнир в Чехию, выгнали из страны

Российская теннисистка, имя которой изначально не называлось, была депортирована Чехией с территории страны. Как сообщает Министерство внутренних дел Чехии, спортсменку, приехавшую на турнир WTA Prague Open (31 июля - 5 августа), не пустили дальше таможни.

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"В ходе проверки гражданки России в аэропорту ей приказали покинуть страну. Она уже уехала из Чехии. По имеющейся информации, другие теннисистки из РФ и РБ не приедут. Полиция действует в соответствии с законами и постановлениями правительства", - говорится в Twitter МВД Чехии.

Позже пропагандисты из "РИА Новости" рассказали, что этой теннисисткой оказалась олимпийская чемпионка Токио-2020 Анастасия Павлюченкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня Кабинет министров Чехии, согласившись с предложением Национального агентства спорта, принял постановление, согласно которому российские атлеты в командных и индивидуальных видах спорта не смогут принимать участие в соревнованиях на территории страны.

Женская теннисная ассоциация возмутилась таким поступком чешских властей.

"Правила WTA гласят, что всем игрокам должно быть разрешено участвовать в соревнованиях WTA исключительно на основе заслуг, без дискриминации", – говорится в Twitter WTA.

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