'Выстрелил мне в спину': Свитолина со слезами снялась с 1/8 финала Australian Open-2024

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с Australian Open-2024. В матче 1/8 финала против чешской теннисистки Линды Носковой одесситка неожиданно почувствовала сильную боль в спине. Элина вызвала на корт медицинскую помощь, однако ей это не помогло. В итоге со слезами на глазах 29-летняя Свитолина отказалась от дальнейшей борьбы.

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Сегодня ночью в Мельбурне украинка боролась за свой третий четвертьфинал на Australian Open и первый с 2019 года. После второго гейма Элина вызвала на корт физиотерапевта, показывая, что ее беспокоит спина.

После завершения медицинского тайм-аута Свитолина постаралась вернуться в игру, но не могла двигаться свободно. И после того, как уступила гейм на своей подаче, со слезами на глазах приняла решение сняться с матча при счете 0:3.

"У меня был спазм, или я не знаю точно, что это, но это была стреляющая боль, которую я почувствовала в первом гейме, во время последних двух очков. Я ничего не могла сделать. Полностью заблокировало спину. Конечно, очень грустно", – рассказала Элина на пресс-конференции.

По словам украинки, за время выступлений на австралийском турнире "Большого шлема" она уже знала, что к четвертому кругу бывает, когда где-то чуть-чуть прихватывает, однако на этот раз проблема оказалась значительно серьезнее.

"Вроде, раньше не было особых проблем. Мне кажется, у меня никогда не было такой стреляющей боли. У меня уже бывали какие-то повреждения спины, когда я просто чувствовала усталость на следующий день после матча, но это было действительно из ниоткуда. Мне показалось, что кто-то выстрелил мне в спину", – объяснила Элина.

Как призналась Свитолина, поясница оставалась полностью заблокированной и во время общения с журналистами: "Поэтому, да, мне очень больно даже ходить, поворачиваться. Я не могу двигаться из стороны в сторону. Это очень странное чувство".

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