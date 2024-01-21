'Промотировать страну-убийцу'. Костюк выступила с обращением после победы над россиянкой на Аustralian Open

Четвертая ракетка Украины Марта Костюк вынуждена была сделать заявление после того, как официальный аккаунт US Open в своих социальных сетях опубликовал флаг России напротив фамилии Марии Тимофеевой. Марта победила Марию в 1/8 финала Australian Open.

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У себя в соцсетях Костюк вновь подняла вопрос о статусе "нейтрального спортсмена", который по сути ничего не дает, и ничего не меняет.

"Сегодня 697-й день полномасштабной войны, а спортивный мир продолжает промотировать страну-убийцу и страну, использующую своих спортсменов, как часть убивающей пропаганды. Я призываю представителей СМИ, чиновников, спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для промотирования "русского мира", - написала Костюк.

Как сообщал OBOZ.UA, матч Костюк - Тимофеева завершился со счетом 6:2, 6:1. Для 21-летней киевлянки это стало рекордным достижением в карьере. Также Костюк стала самой молодой теннисисткой Украины, которая пробилась в четвертьфинал AO.

Отметим, что перед матчем теннисистка из Киева отказалась от совместного кадра с Тимофеевой, сфотографировавшись лишь с девочкой, которая проводила жеребьевку "прием/подача".

Следующей соперницей Марты стала Кори Гофф (№4 WTA). Поединок запланирован в ночь на 23 января.

19 января Костюк (№37 WTA) в третьем круге Australian Open-2024 одолела россиянку Элину Аванесян (№74 WTA). Марта уступала по ходу встречи, однако сумела переломить ее ход и дожать "нейтральную" соперницу – 2:6, 6:4, 6:4.

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