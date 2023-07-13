"Вы с ума сошли?" Вопрос французского журналиста спровоцировал бурную реакцию у Свитолиной. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы в четвертьфинале Wimbledon-2023 эмоционально отреагировала на пресс-конференции на вопрос французского журналиста. 28-летней теннисистке припомнили ее же слова.

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"Во время флеш-интервью сразу после игры со Швентек вы сказали, что если бы кто-то вам сказал в начале турнира, что вы сможете добраться до полуфинала и обыграть лучшую теннисистку планеты, то решили бы, что он сошел с ума". Вы можете выиграть Wimbledon?", – поинтересовался мужчина.

"Вы сошли с ума?", - смеясь ответила Свитолина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина, пробившись во второй раз в карьере в полуфинал Wimbledon, стала 5-й теннисисткой с начала Открытой эры, которой удалось дойти до 1/2 финала турнира Большого шлема, будучи обладательницей wild card.

После этого успеха Элина гарантированно ворвется в топ-30 рейтинга WTA и станет первой ракеткой Украины.

В полуфинале Wimbledon-2023 Элина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Чешка в четвертьфинале обошла американку Джессику Пегулу.

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