Три месяца назад было 0 очков. Свитолина после выхода в полуфинал Wimbledon станет первой ракеткой Украины

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы в 1/4 финала Wimbledon над лучшей теннисисткой планеты Игой Швентек вернется в топ-30, хотя еще в апреле у нее не было рейтинговых очков. 28-летняя одесситка гарантировано наберет 1578 баллов и на 9 пунктов опередит Ангелину Калинину, которая сейчас является первой ракеткой Украины.

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Сейчас Свитолина в рейтинге WTA располагается на 76-м месте и является четвертой сильнейшей теннисисткой нашей страны. Для Элины открытый чемпионат Англии стал 10-м турниром с момента возобновления выступлений.

В мае прошлого года Свитолина объявила о беременности и приостановлении карьеры. 15 октября 2022-го у украинки и француза Гаэля Монфиса родилась дочка Скай. В апреле 2023 года Свитолина вернулась в тур.

В сентябре 2017 Элина занимала третье место в списке сильнейших теннисисток мира в одиночном разряде. Это была ее наивысшая позиция за карьеру.

В полуфинале Wimbledon-2023 Элина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Чешка в четвертьфинале прошла американку Джессику Пегулу.

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