Украинские теннисисты потребовали отстранить Россию и Беларусь от всех турниров

Украинские теннисисты обратились к руководству ATP, WTA и ITF, с просьбой опросить российских и белорусских игроков на тему войны в Украине. Требование появилось в соцсетях Элины Свитолиной, Леси Цуренко, Марты Костюк, и других.

Спортсменки хотят, чтобы представители РФ и Беларуси ответили:

1. Поддерживают ли они действия России и Беларуси на территории Украины?

2. Поддерживают ли военную активность своих стран на территории Украины?

3. Поддерживают ли они режимы Путина и Лукашенко?

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В том случае, если на на все или какой-либо из этих вопросов будет получен утвердительный ответ, либо теннисисты вообще откажутся отвечать, российских и белорусских спортсменов необходимо отстранить от международных соревнований. Точно также, как 20 апреля это сделали организаторы Wibledon.

"Наступает время, когда молчание становится предательством, и это время уже настало", – говорится в заявлении".

В тексте также указывается, что спортсмены несут огромную ответственностью перед общественностью и формируют мнение массы людей.

Ранее украинец Александр Долгополов ярко прокомментировал реакцию россиян на результаты переговоров между Украиной и Россией, которые состоялись в Турции

"Денацификации 20 000 российских орков или демилитаризации их убогой армии? Ущербные", – написал Долгополов.

Также свое мнение высказал и Сергей Стаховский. Украинский теннисист уверен, что граждане Российской Федерации должны быть изолированы от всего мира, чтобы переосмыслить происходящее в Украине.