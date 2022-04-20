Украинские теннисисты потребовали отстранить Россию и Беларусь от всех турниров
Украинские теннисисты обратились к руководству ATP, WTA и ITF, с просьбой опросить российских и белорусских игроков на тему войны в Украине. Требование появилось в соцсетях Элины Свитолиной, Леси Цуренко, Марты Костюк, и других.
Спортсменки хотят, чтобы представители РФ и Беларуси ответили:
1. Поддерживают ли они действия России и Беларуси на территории Украины?
2. Поддерживают ли военную активность своих стран на территории Украины?
3. Поддерживают ли они режимы Путина и Лукашенко?
В том случае, если на на все или какой-либо из этих вопросов будет получен утвердительный ответ, либо теннисисты вообще откажутся отвечать, российских и белорусских спортсменов необходимо отстранить от международных соревнований. Точно также, как 20 апреля это сделали организаторы Wibledon.
"Наступает время, когда молчание становится предательством, и это время уже настало", – говорится в заявлении".
В тексте также указывается, что спортсмены несут огромную ответственностью перед общественностью и формируют мнение массы людей.
Ранее украинец Александр Долгополов ярко прокомментировал реакцию россиян на результаты переговоров между Украиной и Россией, которые состоялись в Турции
"Денацификации 20 000 российских орков или демилитаризации их убогой армии? Ущербные", – написал Долгополов.
Также свое мнение высказал и Сергей Стаховский. Украинский теннисист уверен, что граждане Российской Федерации должны быть изолированы от всего мира, чтобы переосмыслить происходящее в Украине.