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Теннисистов из России и Беларуси официально отстранили от Wimbledon

Александр Чеканов
Теннис
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Теннисистов из России и Беларуси официально отстранили от Wimbledon

Российские и Белорусские теннисисты не будут допущены к участию в третьем турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Великобритании. Уимблдонский турнир (Wimbledon) в нынешнем году пройдет в Лондоне с 27 июня по 10 июля.

Решение по отстранению россиян от соревнований приняло руководство турнира, информирует его официальный сайт. Причиной такого шага стало полномасштабное военное вторжение РФ в Украину.

Трофеи победителей Уимблдонского турнира.

"В условиях неоправданной и беспрецедентной военной агрессии в Украине неприемлемо, чтобы российский режим извлекал какую-либо выгоду из участия российских или белорусских игроков в турнире", – говорится в заявлении.

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Это значит, что на Wimbledon не выступят вторая ракетка мира Даниил Медведев, восьмой номер рейтинга Андрей Рублев, 15-я теннисистка мира Анастасия Павлюченкова и другие. При этом руководство Уимблдонского турнира призвало не допускать белорусов и россиян к теннисным соревнованиям в Великобритании.

Даниил Медведев не сыграет на Уимблдонском турнире.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) запретили представителям РФ и РБ выходить на матчи под государственными флагами. Они принимают участие в турнирах в нейтральном статусе.

Андрей Рублев не сыграет на Уимблдонском турнире.
Рублев написал "Нет войне".

Этот факт вынудил сильнейшего российского теннисиста Даниила Медведева убрать флаг России из профиля в социальной сети Instagram.

Даниил Медведев удалил флаг России.

Как сообщал OBOZREVATEL, теннисистка Марта Костюк призвала украинцев переходить на украинский язык, чтобы не считаться "соотечественниками россиян". В свою очередь Сергей Стаховский возмутился молчанием граждан РФ по поводу резни в Буче, Ирпене, Гостомеле и других городах нашей страны.

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