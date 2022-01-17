Украинские теннисистки Свитолина и Костюк успешно стартовали на Australian Open

Две лучшие украинские теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк – добыли победы в первый день Открытого чемпионата Австралии. Интересно, что обе наши девушки обыграли представительниц Франции, причем с одинаковым счетом в обоих сетах.

26-летняя Элина Свитолина (№16 в мире) легко выиграла у Фионы Ферро первую партию – 6:1. Однако во второй соперница оказала серьезное сопротивление, и одесситка взяла верх лишь на тай-брейке – 7:6 (7:4). Во втором раунде украинка вновь встретится с француженкой – парижанкой Армони Тан (№110).

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У 19-летней Марты Костюк (№50) с Дианой Перри (№117) все сложилось точно так же – 6:1, 7:6. Разница состояла лишь в последнем гейме матча, который киевлянка взяла 7:2. В 1/32 финала Костюк сразится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (№35).

Почти три часа билась наша Ангелина Калинина (№51) с американкой Джессикой Пегулой (№22), но все уже не смогла сотворить сенсацию и уступила в трех сетах – 6:4, 6:7 (1:7), 5:7.

А вот молодая одесситка Даяна Ястремская (№102) завершила встречу с еще одной представительницей США, Мэдисон Бренгл (№59), досрочно. Соперницы обменялись партиями 1:6, 6:0, но в третьей украинка из-за проблем со здоровьем снялась при счете 0:5.

Пятая наша представительница на турнире, опытная Леся Цуренко, встречу с австралийской звездой Эшли Барти начнет чуть позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина в интервью Гордону высказалась о смене гражданства.

Ранее знаменитая украинская теннисистка разделась до купальника в Instagram.