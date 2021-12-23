Украинская звезда тенниса Свитолина одолжила нового тренера у мужа

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина определилась с тренерским штабом, который будет ей помогать готовиться к турнирам в 2022 году. 26-летняя одесситка рассталась с британским специалистом Эндрю Беттлсом в октябре 2021 года, после чего отдыхала и находилась в поиске нового наставника.

И вот в четверг, 23 декабря, 15-я ракетка планеты представила своих тренеров. Фотография с ними появилась на странице спортсменки в Instagram. На занятиях в Испании компанию Свитолиной составили: латвийский тренер Андис Юшка, австрийский тренер-консультант Гюнтер Бресник и тренер по физической подготовке Юрий Жураковский.

Интересно, что многоопытный Бресник также тренирует и мужа украинки – француза Гаэля Монфиса. Так что теперь ему придется делить время между супругами.

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"Предсезонная подготовка была тяжелой и "потной", но теперь это – пройденный этап. Наверное, поэтому у меня самая большая улыбка на лице", – подписала Элина фотографию.

Украинка в январе планирует принять участие в Открытом чемпионате Австралии – первом в году турнире "Большого шлема". А перед этим проверит силы в Аделаиде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина увлеклась юмором в соцсетях.

Недавно Свитолина свела Кличко и Никитюк на одной сцене в Киеве.