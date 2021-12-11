Теннисистка Свитолина увлеклась юмором в соцсетях. Видео

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина в последнее время делится со своими поклонниками в соцсетях различными смешными видеороликами. Как истинная одесситка девушка проявляет прекрасное чувство юмора, да и актерскими способностями она не обделена.

Недавно Свитолина потроллила мужа и посмеялась над собой, а теперь сыграла роль в новом видео. На своей странице в Instagram Элина предстала в красном купальнике в бассейне, наслаждаясь жизнью. А затем вдруг вспомнила, что в ближайшие дни придется тренироваться, и сразу все веселое настроение улетучилось.

Зато с улыбкой восприняла пятничный вечер. "Единственное решение, которое нужно принять, это – бутылка или бокал", – обрадовалась спортсменка наступлению выходных, подкрепив свою мысль фотографией в вечернем туалете.

Видео дня

А несколькими днями ранее Элина представила ролик, как выглядит семейный вечер, когда оба супруга – спортсмены.

Еще красавица показала, как умеет преображаться.

А недавно изобразила курьезную ситуацию за рулем машины, когда поддалась порывам души под музыку и обратила на себя внимание других водителей.

Напомним, в 2021 году украинская звезда тенниса вышла замуж и завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Наивысшей ее позицией в мировом рейтинге была третья, а сейчас она находится на 15-й строчке.

OBOZREVATEL рассказывал, как Монфис потерял голову из-за Свитолиной.

Недавно Свитолина свела Кличко и Никитюк на одной сцене в Киеве.