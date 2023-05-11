Украинская теннисистка разгромила россиянку на престижном турнире в Риме

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (№47 WTA) уверенной победой стартовала на турнире на турнире WTA 1000 в Италии. 26-летняя уроженка Новой Каховки пропускала первый круг, а во втором в двух сетах разгромила Анну Блинкову из Москвы (№73 WTA).

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Встреча продлилась 85 минут и завершилась в пользу нашей соотечественницы со счетом 6:2, 6:2. За это время Ангелина сделала 7 эйсов, допустив единственную двойную ошибку.

Для Калининой это стало второй победой подряд в очном противостоянии с Блинковой. До этого пять раз подряд украинка уступала москвичке, но в декабре 2022-го на турнире WTA 125 в Лиможе прервала эту серию.

Успех в игре с россиянкой стал для Калининой первой победой за последние пять матчей. До этого она выигрывала два месяца назад в первом круге WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Следующей соперницей украинской теннисисткой в третьем круге турнира в Риме будет победительница пары София Кенин (США, SR) - Арина Соболенко (2).

Как сообщал OBOZREVATEL, вторая ракетка мира Арина Соболенко дала большое интервью американским СМИ, где заявила, что не переживает из-за войны в Украине, отметив, что "мы просто спортсмены".

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