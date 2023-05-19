Украинская теннисистка обыграла россиянку и вышла в финал супертурнира в Риме, не подав сопернице руки

Украинская теннисистка Ангелина Калинина впервые в карьере стала финалисткой турнира серии WTA 1000. Наша соотечественника пробилась в решающий матч соревнований в столице Италии Риме Internazionali BNL d'Italia, призовой фонд которых составляет 3,5 миллиона долларов.

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Путевку в финал Калинина добыла в противостоянии с россиянкой Вероникой Кудерметовой, сопротивление которой украинца сломила в трех партиях – 7:5, 5:7, 6:2. Для этого 26-летней уроженке Новой Каховки понадобилось 2 часа 51 минуту.

За это время Ангелина совершила девять подач навылет и реализовала пять из 10 брейкпоинтов. В пассиве украинке две двойные ошибки, которые никак не сказались на итоговом результате.

Сразу после победы Калинина традиционно для себя не стала пожимать руки россиянки. "Очень важно выигрывать каждый матч из-за того, через что сейчас проходит Украина. Я очень надеюсь, что подарю крохотный лучик света, может быть, какие-то положительные эмоции для своей страны", – сказала теннисистка в комментарии после поединка.

Отметим, что за победу в Риме Ангелина поспорит с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) – Елена Остапенко (Латвия).

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте турнира Internazionali BNL d'Italia Ангелина Калинина разгромила другую россиянку – Анну Блинкову из Москвы.

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