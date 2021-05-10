Украинка Свитолина вылетела из топ-5 мирового рейтинга
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина опустилась с пятого на шестое место в рейтинге WTA впервые с сентября 2020 года, когда она также была шестой.
Нашу соотечественницу и американку Софию Кенин опередила представительница Беларуси Арина Соболенко. Она поднялась на четвертую позицию благодаря победе на турнире в Мадриде.
Теперь десятка лучших теннисисток мира выглядит следующим образом:
1. Эшли Барти (10090 очков);
2. Наоми Осака (7650);
3. Симона Халеп (6520);
4. Арина Соболенко (6195);
5. София Кенин (5905);
6. Элина Свитолина (5835);
7. Бьянка Андрееску (5265);
8. Серена Вильямс (4850);
9. Каролина Плишкова (4660);
10. Петра Квитова (4160).
Изменения в рейтинге коснулись и других украинок. Даяна Ястремская теперь занимает 32-е место (-1 позиция), Марта Костюк – 79-е (-2), Катарина Завацкая –141-е (-2), Леся Цуренко – 142-е (-4), Екатерина Козлова – 158-е (-21).
Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина вылетела с турнира в Мадриде в первом раунде, сенсационно уступив швейцарке Жиль Тайкманн, несмотря на перевес со счетом 5:1 в третьем сете.