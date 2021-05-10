Украинка Свитолина вылетела из топ-5 мирового рейтинга

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина опустилась с пятого на шестое место в рейтинге WTA впервые с сентября 2020 года, когда она также была шестой.

Нашу соотечественницу и американку Софию Кенин опередила представительница Беларуси Арина Соболенко. Она поднялась на четвертую позицию благодаря победе на турнире в Мадриде.

Теперь десятка лучших теннисисток мира выглядит следующим образом:

1. Эшли Барти (10090 очков);

2. Наоми Осака (7650);

3. Симона Халеп (6520);

4. Арина Соболенко (6195);

5. София Кенин (5905);

6. Элина Свитолина (5835);

7. Бьянка Андрееску (5265);

8. Серена Вильямс (4850);

9. Каролина Плишкова (4660);

10. Петра Квитова (4160).

Изменения в рейтинге коснулись и других украинок. Даяна Ястремская теперь занимает 32-е место (-1 позиция), Марта Костюк – 79-е (-2), Катарина Завацкая –141-е (-2), Леся Цуренко – 142-е (-4), Екатерина Козлова – 158-е (-21).

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина вылетела с турнира в Мадриде в первом раунде, сенсационно уступив швейцарке Жиль Тайкманн, несмотря на перевес со счетом 5:1 в третьем сете.