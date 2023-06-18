Стаховский объяснил, почему Украина не сможет воевать десятилетиями с Россией

Прославленный украинский экс-теннисист Сергей Стаховский ответил на вопрос Янины Соколовой о том, как он видит дальнейшее развития войны в Украине. Журналистка отметила, что Россия всегда будет нашими соседями, так как это случилось географически, и если Путин не умирает и Россия не разваливается, то что должно произойти, чтобы обстрелы со стороны России прекратились.

Видео дня

Стаховский не смог ответить на этот вопрос Соколовой, однако признался, что Украина не сможет воевать десятилетиями, как Палестина с Израилем, так как население нашей страны гораздо меньше, чем у оккупантов.

"Мы не сможем воевать десятилетиями, у нас нет человеческого ресурса. Поэтому вопрос остается открытыми. И проблема на самом деле в том, что если Путина сегодня завтра кто-то убьет, что является маловероятным, учитывая его параною, человек, который придет на его место будет ничем не лучше, а может будет даже еще и брутальнее. И нажмет эту ядерную кнопку", – заявил сказал 37-летний киевлянин в интервью Янине Соколовой на "5 канале".

Как сообщал OBOZREVATEL, Стаховский во время беседы с Соколовой коснулся и темы патриотизма у Василия Ломаченко. Сергей считает, что бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях необходимо как минимум лишить украинского паспорта.

Отметим, что Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, посоветовал тем соотечественникам, которые считают, что фронт где то далеко, готовиться к войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!