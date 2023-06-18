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Стаховский объяснил, почему Украина не сможет воевать десятилетиями с Россией

Максим Иншаков
Теннис
2 минуты
4,9 т.
Сергей Стаховский

Прославленный украинский экс-теннисист Сергей Стаховский ответил на вопрос Янины Соколовой о том, как он видит дальнейшее развития войны в Украине. Журналистка отметила, что Россия всегда будет нашими соседями, так как это случилось географически, и если Путин не умирает и Россия не разваливается, то что должно произойти, чтобы обстрелы со стороны России прекратились.

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Стаховский объяснил, почему Украина не сможет воевать десятилетиями с Россией

Стаховский не смог ответить на этот вопрос Соколовой, однако признался, что Украина не сможет воевать десятилетиями, как Палестина с Израилем, так как население нашей страны гораздо меньше, чем у оккупантов.

"Мы не сможем воевать десятилетиями, у нас нет человеческого ресурса. Поэтому вопрос остается открытыми. И проблема на самом деле в том, что если Путина сегодня завтра кто-то убьет, что является маловероятным, учитывая его параною, человек, который придет на его место будет ничем не лучше, а может будет даже еще и брутальнее. И нажмет эту ядерную кнопку", – заявил сказал 37-летний киевлянин в интервью Янине Соколовой на "5 канале".

Как сообщал OBOZREVATEL, Стаховский во время беседы с Соколовой коснулся и темы патриотизма у Василия Ломаченко. Сергей считает, что бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях необходимо как минимум лишить украинского паспорта.

Стаховский объяснил, почему Украина не сможет воевать десятилетиями с Россией

Отметим, что Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, посоветовал тем соотечественникам, которые считают, что фронт где то далеко,  готовиться к войне.

Стаховский объяснил, почему Украина не сможет воевать десятилетиями с Россией

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