На теннисном турнире Олимпиады-2020 произошла грандиозная сенсация

Сербский теннисист Новак Джокович сенсационно проиграл в полуфинале Олимпийских игр 2020 года в Токио. Первая ракетка мира шокировал своих фанатов, уступив представителю Германии Александру Звереву – 6:1, 3:6, 1:6.

Поражение выглядит еще более странным, ведь в первом сете главный претендент на "золото" в первом сете буквально уничтожил соперника всего лишь за 38 минут. Во второй партии Джокович вел со счетом 3:2, после чего с сербом начало твориться что-то непонятное.

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Новак отдал сопернику четыре гейма подряд, а в решающем сете просто посыпался. В итоге Звереву удалось совершить невероятное и разгромить оппонента – 6:1.

Таким образом, Джокович не сможет войти в историю и выиграть за один сезон все турниры Большого шлема и Олимпийские игры. Серб уже победил на Australian Open, Wimbledon и Roland Garros, однако Токио-2020 ему не покорились.

Теперь в воскресенье, 31 июля, Новак сыграет за "бронзу" с Пабло Каррено-Бустой из Испании. Зверев в свою очередь разыграет первое место с Кареном Хачановым из команды ОКР.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в финал Олимпиады-2020 и сыграет в матче за "бронзу".