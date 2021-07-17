Теннисистка Свитолина вышла замуж: новости спорта 16 июля
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса, а российской девушке из смешанных единоборств Диане Авсараговой пришлось полностью раздеться перед боем.
Кроме того, российская олимпийская чемпионка Светлана Журова раскритиковала хоккейные матчи с участием Владимира Путина.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 16 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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