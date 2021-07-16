'Это нельзя показывать': олимпийская чемпионка оценила игру Путина в хоккей

Российская олимпийская чемпионка Светлана Журова выступила против трансляций хоккейных матчей с участием Владимира Путина. Она отметила, что президент страны играет на любительском уровне.

Об это конькобежка заявила в интервью Sports.ru. Она подчеркнула, что все забитые шайбы Путина являются следствием того, что ему поддаются защитники и вратари.

"Игра президента? Обычный любитель. Простой абсолютно. Это нельзя показывать. Можно – моменты голов, но весь матч не надо. Ни один любитель не забьет профессиональному вратарю и не пройдет профессионального защитника. Никогда! Если любители играют с профессионалами вместе – это невозможно. Вратарь должен сделать финт ушами, чтобы не поймать шайбу", – сказала Журова.

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Напомним, Путин регулярно принимает участие в матчах Ночной хоккейной лиги, которая была создана по инициативе президента РФ.

В мае 2019 года с ним произошел курьезный эпизод. Во время приветствия зрителей после матча Путин не заметил, что на льду находится красная дорожка. Глава Кремля споткнулся о ковер и упал.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по хоккею уже на стадии четвертьфинала завершила свои выступления на недавнем чемпионате мира, проиграв канадцам. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о реакции президента РФ на провал спортсменов.