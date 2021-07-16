Российской девушке-бойцу MMA пришлось полностью раздеться ради боя в Bellator. Видео

Российской девушке-бойцу смешанных единоборств (MMA) Диане Авсараговой пришлось снять с себя всю одежду, чтобы успешно пройти взвешивание перед Bellator 262. На турнире ей будет противостоять американка Габриэлла Галфин.

На странице MMAJunkieDotCom в Instagram появилось видео с традиционной церемонии, в которой приняла участие россиянка. 22-летняя спортсменка встала на весы в полотенце, а затем сбросила его, оказавшись за ширмой.

Только таким образом ей удалось уложиться в лимит весовой категории. Авсарагова выступает в наилегчайшем дивизионе (до 56,7 килограммов).

Отметим, что на счету россиянки 3 победы в трех поединках на профессиональном уровне. У ее соперницы Галфин – 2 победы и 2 поражения в 4 боях.

Видео дня

С промоушеном Bellator Авсарагова подписала контракт в декабре 2019 года. 22-летняя спортсменка занимается в известном клубе "Ахмат" и представляет Чечню.

Как сообщал OBOZREVATEL, в дебютном выступлении под эгидой Bellator россиянка зрелищно нокаутировала американку Тару Графф, закончив поединок за 29 секунд.