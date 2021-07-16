МакГрегор признался, что был травмирован, когда выходил на бой с Порье

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор МакГрегор заявил, что был травмирован перед тем, как выходить в октагон на третий бой против Дастина Порье на UFC 264. В первом раунде Ноториус получил страшный перелом левой ноги, в результате чего американцу была присуждена досрочная победа.

На странице Конора в Instagram появилось видео, в котором он поблагодарил всех фанатов за поддержку, а свою команду – за работу. Ирландец признался, что у него были множественные стрессовые переломы большеберцовой кости из-за того, что он проводил спарринги без щитков.

"Я был травмирован перед боем. Люди спрашивают, когда случился перелом ноги. Спросите у Дэйны Уайта (глава UFC – Ред.), спросите у доктора Дэвидсона, главного врача UFC. Они знали, что у меня были стрессовые переломы ноги перед выходом в клетку. Мы даже обсуждали вариант с отменой поединка, потому что я проводил спарринги без щитков на голенях и несколько раз сильно бил соперников в колено. Из-за этого у меня были множественные стрессовые переломы большеберцовой кости", – рассказал МакГрегор.

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Ирландец добавил, что эта ситуация заставила его изменить тренировочный процесс. Он уделил много времени работе в партере.

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Напомним, что в двух предыдущих поединках между Конором и Дастином бойцы обменялись победами нокаутом. В 2014-м успех праздновал ирландец, а в январе 2021-го – его соперник.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кто лидировал на судейских записках перед остановкой третьего боя МакГрегор – Порье.