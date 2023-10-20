Такой Свитолину еще не видели: украинская теннисистка снялась в яркой фотосессии

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала одной из героинь обложки осеннего печатного издания Vogue Ukraine Edition, которое выходит 24 октября под слоганом "Воля к победе". Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио-2020 предстала в разных элегантных образах, украсив страницы модного журнала.

Соответствующие снимки были опубликованы на официальном сайте издания. Свитолину можно увидеть в эффектном длинном платье с огромными разрезами, в деловом костюме с расстегнутой рубашкой, кожаной юбке, шортах.

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Элина стала героиней издания вместе с олимпийской чемпионкой по фехтованию Ольгой Харлан и чемпионкой мира в прыжках в высоту Ярославой Магучих, которая предстала в дерзком образе – в кожаной куртке на голое тело.

Ранее Свитолина выступила в поддержку Харлан, которая стала жертвой провокации со стороны российской соперницы на чемпионате мира-2023. "Это просто ужасно, что сейчас происходит в мире спорта, где нет уважения к нашему решению не пожимать руку россиянам и беларусам", – говорила тогда теннисистка.

Как сообщал OBOZ.UA, известная украинская теннисистка Даяна Ястремская поразила подписчиков в Instagram своим нарядом, в котором она пришла на традиционную вечеринку перед турниром WTA 1000 в Гвадалахаре.

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