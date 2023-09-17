Известная украинская теннисистка произвела фурор своим видом на вечеринке перед турниром в Мексике. Фотофакт

Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская (№105 WTA) поразила подписчиков в Instagram своим нарядом, в котором она пришла на традиционную вечеринку перед турниром WTA 1000 в Гвадалахаре. Соревнование в Мексике стартуют 17 сентября и продлятся 6 дней.

23-летняя одесситка предстала в невероятном вечернем платье, с большим вырезом на бедрах. Наряд практически не скрывал всех прелестей 6-й ракетки Украины, подчеркивая ее спортивную фигуру.

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В комментариях под фото и видео, поклонники Даяны устроили настоящий пожар, завалив нашу соотечественницу комплиментами.

Ранее подобную порцию восторга Ястремская получила за снимки в купальнике.

Отметим, что на турнире в Гвадалахаре Ястремская сыграет впервые в карьере, заменив снявшуюся из-за усталости после US Open Игу Швентек (№2 WTA). В первом круге в ночь на понедельник, 18 сентября, украинка сразится с местной теннисисткой Анной Софией Санчес (№437 WTA).

В случае победы во втором круге Даяну ждет победительница пары Робин Монтгомери (США) – Виктория Азаренко (10).

Кроме Даяны в Мексике играют Ангелина Калинина и Марта Костюк. Ангелине будет противостоять американка Грэйс Мин (№345 WTA), а Марте – Стейси Фанг (№232 WTA) из Канады.

Как сообщал OBOZREVATEL, месяц назад Ястремская стала победительницей турнира WTA 125 в Польше с призовым фондом 115 000 долларов. В финальном матче 23-летняя киевлянка обыграла представительницу Бельгии Грет Миннен (№113 WTA) - 2:6, 6:1, 6:3.

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