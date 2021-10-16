Свитолина впервые показала машину, которую ей подарил Монфис

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала свой белоснежный Mercedes-Benz G-Clas (в простонародии "кубик"), который ей на свадьбу подарил жених. Покупка Гаэля Монфиса ждала Элину в гараже, пока спортсменка выступала на турнире в Индиан-Уэллсе.

"Мой новый зверь", – подписала спортсменка снимки у себя в сторис.

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На сайте Caranddriver.com стоимость такого автомобиля стартует от 157,5 тыс. долларов (больше 4 млн грн). Однако реальная стоимость может значительно превосходить заявленную, из-за множества вариантов комплектации.

Отметим, что кроме машины, Элина получила обручальное кольцо. Его стоимость составляет порядка 700 тысяч евро и выпущено британским ювелирным домом Graff.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Instagram стал активным совместный аккаунт спортсменов g.e.m.s.life и в нем появилась новая запись.

Впервые о совместной жизни Монфиса и Свитолиной стало известно 17 января 2019 года. Во время пресс-конференции после матча 2-го тура Australian Open одесситка сделала откровенное признание о своей личной жизни.

После 5 месяцев совместной жизни, пара рассталась, удалив аккаунт в Instagram, который она совместно вели.

Спустя 20 дней Элина и Гаэль вернули совместный аккаунт в социальной сети Instagram, объяснив свои отношения.

Подобная ситуация повторилась и в январе 2021-го, когда Свитолина объявила о "перерыве в отношениях" с Монфисом и назвала причину.

Эта пауза продлилась до конца марта.

Отметим, что до Монфиса украинка встречалась с британским крикетистом Рисом Топли, с которым рассталась в декабре 2018 года после победы на турнире в Дубае .