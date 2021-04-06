Свитолина показала, какой подарок после кольца сделал ей жених. Фотофакт

Французский теннисист Гаэль Монфис, который недавно обручился с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной, подарил своей невесте автомобиль Mercedes-Benz G-Clas – в простонародии "кубик".

26-летняя одесситка у себя в Instagram опубликовала фотографию подарка.

"Он ведет себя со мной, как с королевой", – подписала снимок спортсменка.

В Украине такой автомобиль стоит порядка 280 000 долларов. Цена транспортного средства зависит от комплектации и может доходить до $352 000.

Отметим, что обручальное кольцо, которое Элина получила от Гаэля, стоит примерно 700 тысяч евро и выпущено британским ювелирным домом Graff.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Instagram стал активным совместный аккаунт спортсменов g.e.m.s.life и в нем появилась новая запись.

Впервые о совместной жизни Монфиса и Свитолиной стало известно 17 января 2019 года. Во время пресс-конференции после матча 2-го тура Australian Open одесситка сделала откровенное признание о своей личной жизни.

После 5 месяцев совместной жизни, пара рассталась, удалив аккаунт в Instagram, который она совместно вели.

Спустя 20 дней Элина и Гаэль вернули совместный аккаунт в социальной сети Instagram, объяснив свои отношения.

Подобная ситуация повторилась и в январе 2021-го, когда Свитолина объявила о "перерыве в отношениях" с Монфисом и назвала причину.

Эта пауза продлилась до конца марта.

Отметим, что до Монфиса украинка встречалась с британским крикетистом Рисом Топли, с которым рассталась в декабре 2018 года после победы на турнире в Дубае .