Украинка Свитолина вырвала победу в Индиан-Уэллсе и заработала крупную сумму

Украинская прима тенниса Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала крупного хардового турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США). В ночь на 11 октября по киевскому времени 27-летняя уроженка Одессы с боем добыла волевую победу над крепкой румынкой Сораной Кирстей в трех сетах – 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Эта победа стала для Свитолиной второй на турнире. Первый круг она пропускала, а во втором взяла верх над чешкой Терезой Мартинцовой – 6:2, 7:5. За выход в четвертый раунд Элина уже заработала 92 тысячи долларов. Следующей соперницей нашей лучшей теннисистки станет 27-летняя американка Джессика Пегула (№24 в мире). Победительница получит уже 175 тысяч долларов.

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Удачное выступление на этом соревновании (хотя бы выход в полуфинал) позволит Свитолиной пробиться на Итоговый турнир WTA. Там сыграют восемь лучших по итогам года.

На днях Марта Костюк ярко стартовала в Индиан-Уэллсе. Юная киевлянка победила в первом круге, но не устояла во втором против сильной румынки Симоны Халеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентября Свитолина с рекордом вышла в четвертьфинал US Open, разбив экс-первую ракетку мира.