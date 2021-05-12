Свитолина совершила камбэк и с победы стартовала на престижном турнире в Риме

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 в мировом рейтинге) совершила камбэк в стартовом матче турнира серии WTA в Риме, победив американку Аманду Анисимову (№39). Поединок закончился со счетом 2:1 (2:6, 6:3, 6:4).

Наша соотечественница откровенно провалила первый сет. Она выиграла два гейма, а затем проиграла шесть подряд. Во второй партии проблемы на подаче начались у Анисимовой. Американка начала реже попадать в корт с первой попытки и выиграла только 9% очков (1/11) на своей второй подаче. Свитолина воспользовалась этим и перевела игру в третий сет.

В решающей партии наша соотечественница сумела наладить ситуацию на "своих" геймах. В самом ее начале украинка реализовала брейк-поинт и уверенно шла к победе. Она не сумела подать на матч при счете 5:3, но быстро исправилась, ответив сопернице еще одним брейком.

Свитолина превзошла Анисимову по количеству подач на вылет (1 против 2 эйсов), двойных ошибок (4 против 5), но уступила по количеству отыгранных брейк-поинтов (4/11 против 1/7) и проценту попадания первой подачи (62,7% против 57,7%).

В следующем раунде украинка встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (№12) или американкой Бернардой Перой (№69).

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина вылетела из пятерки лучших теннисисток мира.