Свитолина об Олимпиаде-2020: горжусь тем, что представляю Украину

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина призналась, что с невероятной гордостью защищает честь своей страны. Накануне старта Олимпийских игр в Токио наша спортсменка заявила о намерении стать медалисткой соревнований.

Об этом сама Элина, которая вышла замуж за Гаэля Монфиса, заявила в интервью пресс-службе Международной федерации тенниса (ITF). Она отметила, что с нетерпением ждет старта соревнований.

"Олимпиада для меня всегда является важным событием, и я очень горжусь тем, что представляю Украину. Моя цель – выиграть олимпийскую медаль. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо подготовиться и быть готовым к этому. Для моей страны Олимпийские игры – это большое событие. Фанаты действительно невероятно поддерживают, когда спортсмены соревнуются на Олимпийских играх. Так что это особенное событие для Украины, и я определенно сделаю все возможное", – сказала Свитолина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный олимпийский комитет Украины огласил состав сборной на Олимпиаду-2020. Свитолина выступит в одиночном и парном разрядах.

Накануне теннисистка сыграла свадьбу, а в сети были опубликованы фото Элины в ярком платье с высоким разрезом.